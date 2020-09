L’attore Ivano Marescotti a Lugo per la campagna del Comitato per il NO al referendum

Volge al termine a Lugo la campagna elettorale del Comitato per il NO al referendum costituzionale confermativo per il taglio dei parlamentari.

“Stiamo rilevando che un buon numero di elettori che, anche grazie a noi, sono stati informati, e hanno maturato una consapevolezza che li ha portati a far crescere a dismisura i consensi per il No tanto da essere passati dalla previsione di un plebiscito ad una incertezza sull’esito finale – dichiarano dal Comitato per il NO al referendum -. Continueremo dunque con i banchetti informativi in piazza (Largo della Repubblica) anche mercoledì 16 settembre dalle 9 alle 12 e nell’occasione sarà con noi l’attore Ivano Marescotti che ha scelto di aiutarci ad informare i cittadini ad un voto consapevole. Daremo vita anche alla seconda iniziativa pubblica per illustrare le nostre posizioni al Salone Estense della Rocca di Lugo martedì 15 settembre dalle ore 21 “Costituzione, riforma o progressiva cancellazione?” con Luca Alessandrini , vice Presidente Salviamo la Costituzione – Bologna”.