L’economista e senatore leghista Alberto Bagnai a Faenza martedì 15 settembre a sostegno di Cavina

Domani, martedì 15 settembre, alle ore 19 al Bar Bellini in Piazza del Popolo 1 a Faenza, è in programma un incontro pubblico organizzato dalla Lega per le elezioni amministrative del 20/21 settembre.

L’incontro elettorale verterà su temi economici e avrà come protagonista il Sen. Alberto Bagnai. Parteciperanno l’On. Jacopo Morrone (Segretario Lega Romagna) e il candidato a Sindaco di Faenza Paolo Cavina.

“Sarà un’occasione per comprendere ulteriormente il programma di Paolo Cavina sulle prospettive economiche di Faenza e per conoscere il Sen. Alberto Bagnai, noto economista ed accademico italiano” dichiarano dal Comitato Elettorale del candidato sindaco Cavina.