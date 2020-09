Si chiude la Festa di Articolo Uno e Sinistra per Ravenna, ospite dell’ultima serata Pierluigi Bersani

Si chiude oggi lunedì 14 settembre Festa a Marina, la festa di Articolo Uno e Sinistra per Ravenna presso la storica sede di via dei Mille 13 a Marina di Ravenna. La festa si è tenuta nei tre giorni di sabato 12, domenica 13 e lunedì 14. Ospite della terza e ultima serata sarà Pierluigi Bersani deputato di Leu-Articolo Uno, intervistato dalle ore 21, da Pier Giorgio Carloni, coordinatore di questa testata.

Articolo Uno e Sinistra per Ravenna: pronte le linee guida del Governo per il Recovery Fund. Prepariamoci subito anche a Ravenna

“Apprendiamo dagli organi di informazione che sarebbe praticamente pronto lo schema per le “Linee guida per la definizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza” finalizzate all’utilizzo rapido e ottimale delle risorse straordinarie del Recovery Fund approvato dalla Unione Europea e la cui redazione finale sarà affidata giustamente al Parlamento. – si legge in una nota congiunta di Articolo Uno e Sinistra per Ravenna – La bozza che ha l’obiettivo generale di raddoppiare il ritmo di crescita e avere dieci punti in più di tasso di occupazione e proporrebbe le seguenti priorità: 1. Digitalizzazione e innovazione. L’obiettivo è digitalizzare: le Linee guida prevedono l’informatizzazione della pubblica amministrazione; il completamento della rete nazionale in fibra ottica e interventi per lo sviluppo delle reti 5G. 2. Rivoluzione verde e transizione ecologica. Gli obiettivi sono la decarbonizzazione dei trasporti, il miglioramento dell’efficienza energetica e l’impiego delle energie rinnovabili negli edifici pubblici; la gestione integrata del ciclo delle acque; gli investimenti in economia circolare. 3. Infrastrutture per la mobilità sostenibile. Sono previsti in particolare investimenti sulle ferrovie e per la mobilità urbana sostenibile pubblica e privata. 4. Istruzione formazione e ricerca. Il governo ha intenzione di ricorrere massicciamente al Recovery Fund: digitalizzazione dell’istruzione, lotta all’abbandono scolastico, ampliamento in tutto il Paese di asili nido e materne, politiche mirate ad aumentare i laureati. Cablaggio in fibra ottica delle università. 5. Equità e inclusione sociale e territoriale. Dopo la crisi globale la diseguaglianza in Italia è aumentata, bisogna contrastarla anche riqualificando centri urbani e periferie e attivando politiche attive del lavoro e per l’occupazione giovanile, oltre al Family act e al rafforzamento della formazione per le donne, per favorire la parità di genere. 6. Salute e servizi sociali. La necessità di intervento è sotto gli occhi di tutti. Più posti in terapia intensiva, resi necessari dall’epidemia ma anche più informatica nella sanità a partire dall’introduzione del fascicolo sanitario elettronico. Uno specifico investimento, dicono le Linee guida, sarà fatto anche sulle cure e l’assistenza a domicilio per superare “le attuali carenze del sistema delle Rsa” e favorire una adeguata assistenza ad anziani e disabili.”

“Come Articolo Uno e Sinistra per Ravenna riteniamo che le linee, sinora conosciute, siano coerenti con gli obiettivi europei del Recovery Fund, e con l’esigenza di impiegare queste risorse straordinarie e irripetibili per un progetto strutturale e organico che guardi al futuro, che dia risposte nuove in particolare per le nuove generazioni e che consenta di affrontare tematiche fondamentali su cui sinora le risposte sono state insufficienti. – si legge ancora nel documento – Per questo è indispensabile che anche in Regione Emilia-Romagna e a Ravenna si apra subito un dibattito ampio e concreto che coinvolga le istituzioni, le associazioni e i cittadini per tradurre le tante idee presenti anche nei programmi delle Amministrazioni si traducano in progetti concreti, chiari e condivisi e ben coordinati con la stessa Regione nell’ambito del nuovo Patto per il lavoro e per il clima.”