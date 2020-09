Successo per la mobilitazione della Sardine che sono tornate in piazza ieri 13 settembre a Faenza. Circa 300 persone hanno partecipato alla manifestazione in Piazza del Popolo, organizzata rispettando le regole del distanziamento. Due gli obiettivi dell’appuntamento. Da una parte la mobilitazione per il No al Referendum sul taglio dei parlamentari che è in programma il 20 e 21 settembre. Per il No ha parlato Luciana Castellina, una delle figure storiche della sinistra italiana, accolta da calorosi applausi da un pubblico in larga parte costituito da giovani. Il secondo obiettivo – in continuità con la mobilitazione anti-Lega del dicembre e gennaio scorso per le regionali dell’Emilia-Romagna – è quello della mobilitazione per impedire che Faenza cada nelle mani del centrodestra nel voto di domenica prossima. E in questo senso dure critiche sono state mosse chiaramente – pur senza fare nomi – a Insieme per Cambiare e Paolo Cavina che nel gennaio scorso sostenevano Stefano Bonaccini ma questa volta a Faenza si sono alleati proprio con la Lega di Salvini .

