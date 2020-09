Cresce il numero di sostenitori di Faenza Cresce: i nomi e i contenuti del progetto

Aumentano i sostenitori di Faenza Cresce, la lista civica nata in occasione delle imminenti elezioni comunali che si terranno il prossimo week end e che appoggia la candidatura a sindaco di Massimo Isola, per il centrosinistra. Sono 37 i nomi in calce al documento “La forza delle idee”, che presenta obiettivi e identità del progetto politico. Nomi che, dalla lista tengono a precisare, esprimono il loro sostegno a titolo personale e non in rappresentanza di eventuali associazioni o gruppi di cui fanno parte.

Questi dunque i firmatari: Matteo Bandini, Mauro Bassani, Andrea Bertoni, Elisa Bertoni, Luca Carugati, Stefano Casanova, Edoardo Caselli, Matteo Castelli, Ambra Cicognani, Danilo Cicognani, Sara Cirone, Laura Cornacchia, Mattia Cornazzani. E poi Giuseppe Gambi, Fabio Garavini, Giorgio Gatta, Marco Geri, Giorgio Ghirotti, Gaetano Martorano, Everardo Minardi, Edo Miserocchi, Claudia Monti, Franca Navarra, Alexia Panzavolta, Ariano Ragazzini, Lorenzo Rava, Rodolfo Rava, Annarita Ravaioli, Diego Tura, Nerio Tura, Alberto Visani e Matteo Zinzani.

“La lista civica Faenza Cresce, si affaccia per la prima volta ad una competizione elettorale e nasce dall’impegno di persone che negli ultimi anni si sono appassionate ai temi della nostra città con dedizione e competenza, rimboccandosi le maniche in associazioni culturali, associazioni di volontariato, società sportive, parrocchie e molto altro – si legge nel documento -. Persone che hanno deciso di fare un passo in più verso un impegno civico, ognuno mettendo a frutto le proprie professionalità ed esperienze, costruendo settimana dopo settimana Faenza Cresce”.

Il perchè del nome è presto spiegato dagli stessi sostenitori del progetto: “Si vuole proporre un’idea per Faenza che parta proprio dal crescere sostenibile. Ognuno, crescendo, sviluppa nuove capacità e nuove attitudini che gli permettono di affrontare le sfide quotidiane, così anche la città deve crescere e svilupparsi, per rispondere alle esigenze che il prossimo decennio le porrà dinnanzi, e di cui già si stanno vedendo i connotati. Per farlo servono idee concrete, tanta energia, e, al centro, un indirizzo chiaro da perseguire: razionale ed equilibrato”.

“Moderati e europeisti sono aggettivi in cui la squadra di Faenza Cresce si riconosce, ma che non possono essere un tesoro da vantare se non a fronte di proposte per la città, così come l’elettorato non è un bottino da spartirsi fra chi vota a sinistra, a destra o al centro, ma una collettività a cui rendere conto con la forza delle proprie idee – sostengono dalla lista -. Civici, moderati e europeisti devono essere quindi le intenzioni ed i progetti. Scuola ed educazione, lavoro e sistema delle imprese, sviluppo sostenibile, sostegno alle famiglie, inclusione e cura delle fragilità, mobilità e qualità della vita, un pubblico regolatore ma non troppo invadente o gestore: questi i punti cardine del nostro programma, consultabile nella sua interezza online su www.faenzacresce.it“.

“Il 20 ed il 21 settembre si scrive una pagina importante dell’avvenire della nostra Città – concludono da Faenza Cresce -, una pagina di cui siamo tutti autori, con il nostro voto. Faenza Cresce sostiene l’impegno del candidato Sindaco Massimo Isola, e della coalizione di centro-sinistra, una coalizione plurale, rispettosa di tutte le culture politiche che la formano, custode di Valori e serie Progettualità”.