Faenza, la Lega porta in piazza i suoi pezzi da novanta Bagnai e Giorgetti per sostenere Cavina

Questa sera martedì 15 settembre e domani sera mercoledì 16 settembre sono in programma due incontri elettorali della Lega a Faenza che sta mobilitando in questa campagna elettorale per Faenza tutto il suo quartier generale. Questa sera 15 settembre alle 19.00 al Bar Bellini in Piazza del Popolo incontro con il senatore Alberto Bagnai e con il candidato del centrodestra Paolo Cavina. Introduce l’on. Jacopo Morrone. Domani sera invece alle 21.00 lo stesso copione andrà in scena in Piazza Nenni (già della Molinella) protagonista il vicesegretario della Lega, onorevole Giancarlo Giorgetti.