Il candidato sindaco Isola e l’amministrazione uscente alla Filanda di Faenza per un “world caffè”

Martedì 15 settembre alle 17.30 al Centro Commerciale La Filanda, con l’attuale assessore al welfare, casa e genere Claudia Gatta, e il sindaco Giovanni Malpezzi ripercorreranno insieme, utilizzando il metodo del world caffè, le parole chiave dell’amministrazione comunale uscente. Interverrà anche il candidato sindaco del Centro Sinistra Massimo Isola proponendoci alcuni stimoli e idee sulle prospettive sociali e sanitarie che è lecito attendersi nei prossimi anni.

Il world Caffè è una modalità di partecipazione attiva a un evento, che consiste nel dare agli intervenuti, ospitati in piccoli tavoli come appunto in un caffè, la possibilità di esprimere le proprie considerazioni sull’argomento dell’incontro utilizzando una tovaglietta bianca come lavagna.

Al termine dell’incontro gli spunti vengono raccolti dai relatori che li utilizzeranno come feedback e stimoli per trasformare le idee di tutti in percorsi di welfare comunitario.

L’incontro, aperto a tutti, sarà condotto dal giornalista Alberto Mazzotti.