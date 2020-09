Andrea Valentinotti, segretario PD di Lugo città, passa ad Azione di Calenda

Una nota di Azione Ravenna, il partito di Carlo Calenda, comunica che Andrea Valentinotti, Vice segretario del Circolo Pd di Lugo città-Ascensione-Villa San Martino poi segretario fino al febbraio 2020 è passato ad Azione.

“Azione è oggi l’unica forza politica in grado di unire i principi riformisti, liberali e democratici messi a repentaglio dalle forze populiste e sovraniste” dice Valentinotti che aggiunge “purtroppo il Partito Democratico ha ceduto il terreno al M5S, piegandosi ad un movimento che fino a ieri urlava offese contro tutti i partiti, per poi governare nell’arco di un biennio con gli stessi. Il PD non è riuscito ad imporre la tanto annunciata “discontinuità col Governo Conte I”, e ciò lo dimostrano i Decreti Salvini ancora in vigore, così come la folle riforma di Bonafede sulla prescrizione.”

“Confido che Azione riesca ad unire tutte le forze politiche positive del Paese (mi riferisco soprattutto a +Europa) per creare una coalizione capace di arginare la deriva populista/sovranista. Spero che il primo passo sia la vittoria del NO al referendum costituzionale. Stiamo parlando di una riforma pericolosa, soprattutto in assenza di una legge elettorale ad hoc e senza una modifica organica e strutturale delle Camere” conclude Valentinotti.

“Siamo felici che Azione stia diventando un punto di riferimento per chi non si rassegna e per chi crede che si possa fare politica senza calpestare i propri principi. Valentinotti è una persona e un professionista serio che darà un contributo enorme alla crescita di Azione in Bassa Romagna e in tutta la nostra Provincia” chiosa Filippo Govoni, Referente Provinciale di Azione.