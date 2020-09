Faenza, Massimo Isola chiude la campagna elettorale con Stefano Bonaccini e Gene Gnocchi

Continuano le iniziative del candidato Sindaco del centrosinistra Massimo Isola a Faenza e sul territorio. Appuntamento stasera mercoledì 16 settembre alle 21 nel circolo Arci di Pieve Cesato (via Castellina 8) dove Isola incontra la cittadinanza ed espone i progetti che nei prossimi anni coinvolgeranno anche la comunità della frazione faentina. All’iniziativa saranno presenti anche il Sindaco di Faenza Giovanni Malpezzi e i candidati al consiglio comunale della coalizione di centrosinistra.

È previsto per giovedì 17 settembre alle 13 un appuntamento con Massimo Isola al MIC Museo delle Ceramiche (viale Baccarini 19) al quale sarà presente anche Alessia Morani. Una pausa pranzo per dialogare su sviluppo economico, commercio e artigianato e confrontarsi con commercianti e artigiani sullo sviluppo delle attività di tutto il territorio comunale, dal centro alle frazioni. Alessia Morani è sottosegretaria allo Sviluppo economico con delega al commercio e all’artigianato.

STEFANO BONACCINI A REDA PER SOSTENERE MASSIMO ISOLA

A pochi giorni dalle elezioni, Stefano Bonaccini torna a Faenza per sostenere il candidato sindaco di centrosinistra Massimo Isola. Il Presidente della Regione Emilia-Romagna sarà infatti giovedì 17 settembre alle 18 a Reda (piazza don Milani). Dopo l’incontro con Bonaccini, è in programma “Romagna mia”, festa con musica, pizza e polenta per tutti. Il Presidente della Regione, che era presente anche all’apertura della campagna elettorale a Faenza, torna così in città in uno degli ultimi appuntamenti della campagna elettorale prima delle elezioni del 20 e 21 settembre.

LA CHIUSURA IN PIAZZA DEL POPOLO CON MASSIMO ISOLA E GENE GNOCCHI

Massimo Isola chiude la sua campagna elettorale venerdì sera 18 settembre in Piazza del Popolo a Faenza a partire dalle 20.30 con una kermesse che sarà anche musicale e vedrà la partecipazione straordinaria di Gene Gnocchi, che eccezionalmente intervisterà il candidato Sindaco. La scaletta musicale prevede l’esibizione di Funky Jazz Explosion, Castellina Friends e Cadillac 61.