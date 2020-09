A Ravenna chiusura della campagna referendaria per il No del Coordinamento per la Democrazia Costituzionale

Venerdì 18 settembre alle ore 18 alla Sala Buzzi, in Viale Berlinguer 11, a Ravenna, il Coordinamento per la Democrazia Costituzionale conclude la sua campagna a sostegno del NO. “Nell’incontro del 18 settembre intendiamo affidare a diverse voci le nostre ragioni. – si legge in una nota – A chi, come Fabrizio Tonello, della presidenza di Libertà e Giustizia, docente all’Università di Padova, americanista, può collocare la nostra complessa realtà in quella ancora più complessa del mondo intero. All’avvocato Mauro Sentimenti, portavoce del CDC dell’Emilia Romagna, attivo con noi già a partire dal referendum del 2016. A chi era in Parlamento nella passata legislatura, l’on. Andrea Maestri e l’on Giovanni Paglia. Ci spiegheranno, alla luce della loro esperienza in Parlamento, le ragioni del NO. L’iniziativa è promossa da Libertà e Giustizia, Circolo di Ravenna e dal Comitato in Difesa della Costituzione di Ravenna.