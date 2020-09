La Lega conclude la campagna elettorale a Faenza con Morrone, Rancan, Pompignoli e Liverani

La Lega conclude la sua campagna elettorale a Faenza con una festa in programma venerdì 18 settembre alle ore 19.30 presso il Jolly Caffè, in via Tolosano 102 a Faenza. Al comizio e all’aperitivo elettorale parteciperanno l’On. Jacopo Morrone Segretario della Lega Romagna, Matteo Rancan Capogruppo Lega in Regione Emilia-Romagna, Massimiliano Pompignoli Consigliere Regionale della Lega e con Andrea Liverani e tutti i candidati della lista della Lega. Porterà il suo saluto Paolo Cavina candidato a Sindaco della città di Faenza.