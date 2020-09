Marco di Maio (Italia Viva) alla Rocca Brancaleone per un dibattito sul NO al Referendum costituzionale

Giovedì 17 settembre alla Rocca Brancaleone di Ravenna alle 18,30, Azione e Più Europa promuovono un incontro con la partecipazione dell’On. Marco di Maio (Capogruppo in commissione Affari Costituzionali alla Camera dei Deputati per Italia Viva), sul Referendum costituzionale del 20-21 settembre, per la riduzione del numero dei parlamentari.

“La riforma è carente e frutto di posizioni ideologiche, non vi è un risparmio significativo dei costi della politica e il rischio è solo quello di una riduzione della rappresentanza popolare e di un ulteriore svilimento del ruolo del Parlamento e del peso specifico dei cittadini nella scelta degli eletti. Il paese ha bisogno di riforme vere e non di demagogia”, sostengono i promotori.

Delle ragioni per votare NO e della necessità di andare a votare si parlerà nell’incontro aperto ai cittadini, invitati a partecipare.