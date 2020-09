Il Ministro D’Incà sbarca a Faenza per sostenere il M5S e il Sì, Massimo Isola e l’Unione dei Comuni

Il MoVimento 5 Stelle chiude con il botto, ma sostanzialmente nel “privato”, la sua campagna elettorale per le elezioni amministrative locali. Dopo avere fatto arrivare alcuni tra i “numeri uno” del firmamento pentastellato, segnatamente Luigi Di Maio e Paola Taverna, questa mattina, venerdì 18 settembre, è stata la volta del deputato Federico D’Incà, Ministro senza portafoglio per i rapporti con il Parlamento e le Riforme istituzionali nel Governo Conte 2. Il Ministro, accompagnato dai senatori Marco Croatti e Francesco Mollame, dall’europarlamentare Sabrina Pignedoli, dal capolista del M5s a Faenza Massimo Bosi e dal candidato sindaco del centrosinistra Massimo Isola, ha visitato lo stabilimento della Caviro nella zona industriale “Boaria”, quindi ha raggiunto il centro storico, dove in municipio a fargli gli onori di casa è stato il sindaco Giovanni Malpezzi.

Nella prestigiosa Sala Bigari, la delegazione pentastellata ha incontrato i rappresentanti degli organi d’informazione locale per una delle rarissime conferenze stampa di questa campagna elettorale degne di questo nome, ossia con organizzatori e ospiti da una parte e i soli giornalisti dall’altra; per contro, quella che pare sia diventata, ormai dal 2009, una brutta abitudine è invitare la stampa assieme al “pubblico”. È stato Malpezzi, agli ultimi giorni di mandato, ad aprire gli interventi dando il benvenuto all’illustre ospite, il quale ha ricambiato complimentandosi per la bellezza della città e dando merito agli attivisti faentini del M5s per essere uno dei primi gruppi costituitosi sin dalle prime iniziative di Beppe Grillo e tenuto in grande considerazione dagli organi centrali del MoVimento.

Il primo cittadino ha illustrato l’esperienza dell’Unione dei Comuni della Romagna Faentina (Urf), tema diventato di primo piano nelle ultime tre settimane di campagna elettorale in seguito agli attacchi portati dal centrodestra, che sostanzialmente la vorrebbe meno “incardinata”, e alla forte azione di difesa da parte del centrosinistra, che assieme ai Sindacati spinge per il suo rafforzamento e per l’estensione a Modigliana, in seguito alla richiesta dell’amministrazione del Comune appartenente alla provincia di Forlì, in contrasto con l’altro Comune della valle del Tramazzo, Tredozio, che di aderire all’Urf non ci pensa nemmeno.

“La nostra esperienza, certamente impegnativa, è osservata a livello nazionale; abbiamo progetti in corso per la realizzazione del nostro Piano Strategico d’Unione finanziato dal ‘Programma Italia’, quindi possiamo definirla un ‘progetto pilota’ che nasce proprio dall’esigenza di cooperazione fra i territori, nella convinzione che nessuno da solo può andare avanti. Abbiamo traghettato un periodo assolutamente impegnativo per le nostre amministrazioni, penso agli anni 2010-2014 con pesantissimi vincoli sulla spesa per il personale che imponevano forti riduzioni degli organici; con l’Urf siamo riusciti da un lato a dare risposta a questa trasformazione della macchina amministrativa e dall’altro (questa è la visione strategica) abbiamo creato una visione comune dei territori, conquistando una maggiore forza contrattuale ai tavoli regionali e nazionali, laddove si decide la ripartizione delle risorse – ha sottolineato Malpezzi -. Non è un caso che nei propri bandi la Regione Emilia-Romagna riservi punteggi aggiuntivi ai progetti presentati dalle Unioni dei Comuni. Auspico che da parte del Governo e del Parlamento ci sia sensibilità verso lo sviluppo di queste Unioni; è importante che nei provvedimenti legislativi, quando si tratta di enti locali non ci si dimentichi che esistono le Unioni, nel momento in cui manca un Ente di riferimento fra la Regione e i Comuni. Purtroppo siamo in un limbo con la situazione delle Province, che vanno ‘messe a posto’ dopo una riforma mancata”.

Il ministro D’Incà ha evidenziato l’importanza del voto a cui saranno chiamati i faentini ed ha ricordato che nell’urna ci si va con due schede. “Tutti nella maggioranza sono favorevoli al ‘sì’ alla riforma costituzionale, quindi mi auguro che in qualche maniera questo passaggio possa arrivare alla fine lunedì pomeriggio. Tornando al tema dell’Unione di Comuni, ci si accorge che funzionano così bene soltanto quando si fa un passo indietro. Può il Governo intervenire per dare uno stimolo a questi enti? È chiaro che abbiamo ‘congelato’ alcuni aspetti, perché da gennaio ad oggi ci siamo occupati principalmente dell’emergenza Covid la cui fine è fissata alla fine di ottobre ma dovrà essere posticipata (si parla del 31 dicembre 2020: n.d.r.). Io, da ministro per le riforme, vi chiedo aiuto per comprendere gli esempi positivi come questo – ha aggiunto D’Incà -, per potere fare un ulteriore passo in avanti. Lavorare insieme, uscendo dalle polemiche che ci hanno attanagliato negli ultimi mesi, spesso volute da forze politiche dell’opposizione a fini elettorali. Quindi il tema delle Unioni deve avere una sua visione, unita, sotto il profilo legislativo. Mi auguro che si possa coinvolgere una serie di Comuni che ha fatto un’esperienza positiva come la vostra con ottimi risultati. Ci sarà la massima attenzione, è un tema che sento particolarmente vicino. Per quanto riguarda Faenza, devo dire che rappresenta un territorio che ha una grandissima energia: la prossima amministrazione farà sicuramente uno sforzo importante. Il MoVimento 5 Stelle crede in questo momento, perché ha avuto sul territorio persone che per dieci anni consecutivi hanno lavorato tanto, pungolando proprio l’Amministrazione guidata dal sindaco Malpezzi cercando di potere sempre costruire e migliorare. Credo che le prossime settimane saranno, una volta che sarà insediato il prossimo sindaco che mi auguro sia Massimo Isola, riusciremo a lavorare al meglio assieme alle altre forze politiche per costruire una Faenza ancora più forte e che abbia un ruolo vincente”.