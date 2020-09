Faenza, al voto nella prima giornata il 54,5% degli aventi diritto. Oggi urne aperte fino alle 15

Dei 45.825 elettori (di cui 22.149 uomini e 23.676 donne) chiamati a votare per le elezioni amministrative di Faenza alle 23 di ieri domenica 20 settembre aveva votato il 54,5% del totale. Nel 2015 l’affluenza al primo turno fu quasi del 59%. Tenuto conto che oggi si vota ancora fino alle 15, è quasi certo che in questa occasione verrà superata l’affluenza del 60% e di cinque anni fa. Gli elettori devono scegliere fra 4 candidati Sindaco, 15 liste e qualche centinaio di candidati per i 24 seggi in Consiglio comunale.

I 4 candidati Sindaco sono Massimo Isola, esponente PD, già vice Sindaco con Giovanni Malpezzi, appoggiato da 6 liste di centrosinistra (Pd, Faenza Coraggiosa, Italia Viva, Europa Verde, Faenza Cresce, Faenza Contemporanea) e anche dalla lista del M5S. Il suo sfidante principale è Paolo Cavina, della lista civica Insieme per Cambiare già alleata del Pd ma che dopo la rottura fra il Sindaco Malpezzi e l’Assessore Piroddi ha preso le distanze dal centrosinistra e poi ha stretto alleanza con il centrodestra: Cavina è appoggiato da 6 liste (Lega, Fratelli d’Italia, Insieme per Cambiare, Rinnovare Faenza, Per Faenza, Il Popolo della Famiglia). I due outsiders sono entrambi esponenti della sinistra radicale o estrema: Roberto Gentilini della lista di Potere al Popolo! e Paolo Viglianti della lista comunista che mette insieme PRC e PCI.

Ricordiamo che a Faenza si vota per le elezioni amministrative e per il referendum. Oggi 21 settembre ci sarà lo spoglio dei voti del referendum, solo domani 22 settembre quello delle elezioni comunali.