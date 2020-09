Faenza, Massimo Isola vince al primo turno: in tutti i seggi scrutinati è al 60%

Dai primi seggi scrutinati non sembrano esserci dubbi: Massimo Isola sarà il prossimo Sindaco di Faenza. Nelle sezioni finora scrutinate Isola è al 60%. Il centrodestra di Paolo Cavina ha perso il confronto anche a Reda, il paese di Cavina. Raggiante Massimo Isola al telefono: “Sta andando benissimo, siamo al 60%!”

È cominciato questa mattina 22 settembre alle 9 lo spoglio del voto per le elezioni amministrative di Faenza. Dei 45.825 elettori (di cui 22.149 uomini e 23.676 donne) chiamati a votare per le elezioni comunali nei 57 seggi faentini, ha votato il 69,24% del corpo elettorale. Nel 2015 l’affluenza al primo turno delle comunali fu quasi del 58,96%. In questa occasione quindi l’affluenza è aumentata del 10%.

Finora sono state scrutinate 4 sezioni.

MASSIMO ISOLA: 61,66%

PAOLO CAVINA: 36,35%

ROBERTO GENTILINI: 1,05%

PAOLO VIGLIANTI: 0,93%

LE FOTO DELLA VITTORIA DI ISOLA