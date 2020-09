Consiglio comunale di Lugo convocato per il 24 settembre. Seduta in presenza nel Salone Estense e in streaming

Giovedì 24 settembre alle 20 è convocato il consiglio comunale di Lugo, che si svolgerà in presenza, nel Salone Estense della Rocca.

Non sarà possibile la presenza del pubblico, i cittadini potranno però seguire la seduta in streaming, collegandosi la sera del Consiglio comunale al seguente link “https://stream.lifesizecloud.com/extension/273148/0d36220e-05a4-4d0b-ba62-2c1b53d580a5”

Tra gli ordini del giorno ci sono la ratifica della delibera con oggetto “Variazione al bilancio di previsione 2020-2022 assunta in via d’urgenza con i poteri del consiglio comunale”, la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi Dup 2020-2022, la presentazione del Dup 2021-2023 e il programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022 e dell’elenco annuale dei lavori per l’anno 2020.

L’elenco completo degli ordini del giorno è disponibile al link http://www.comune.lugo.ra.it/Comune/Governo-della-Citta/Consiglio-Comunale/Ordini-del-Giorno-del-Consiglio-Comunale/2020/O.d.G.-del-24-settembre-2020 .