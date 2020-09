Incontro politico in piazza Oriani a Casola con Stefano Vaccari della segreteria nazionale PD

Venerdi 25 settembre alle 20.30 in piazza Oriani a Casola Valsenio, il PD locale invita i cittadini in piazza per discutere, assieme a Stefano Vaccari, della segreteria nazionale del partito, di politica, idee, programmi e riforme. Coordinerà il dibattito Stefano Damiani. In caso di maltempo, l’evento si terrà nei vecchi magazzini in via Fondazza.