Il 30 settembre la Commissione consiliare per discutere dell’ospedale di Cervia: M5S chiede lo streaming

Il 30 settembre, alle ore 18.30, presso la Sala del Consiglio comunale di Cervia si terrà la Commissione consiliare per discutere dell’ospedale di Cervia e del Punto di Primo Intervento. Il Movimento 5 Stelle, “data l’importanza dell’argomento trattato”, ha chiesto all’Amministrazione comunale di adoperarsi al fine di trasmettere la Commissione in diretta streaming, al pari del Consiglio comunale. “Questa modalità consentirebbe a numerose persone di seguire la discussione in diretta, senza dover necessariamente presenziare di persona in sala, visto lo stato d’emergenza Covid ancora attivo e la necessità di evitare sovraffollamenti. Siamo in attesa di risposta dagli organi comunali competenti, ma sottolineiamo già da ora come la trasmissione in streaming delle commissioni sia un punto che necessariamente andrà valutato anche per il futuro e sul quale il Movimento intende impegnarsi e portare avanti un confronto” conclude Pierre Bonaretti Capogruppo M5S Cervia.