Anconelli, Samorì (PD) e Esposito(IpB): “Apertura Ospedale di Comunità Brisighella, ecco cosa si ottiene quando si fa squadra”

“L’apertura dell’Ospedale di Comunità di Brisighella” dichiara Fabio Anconelli coordinatore PD dell’Unione, ex sindaco dell’Unione con delega al Welfare congiuntamente a Luca Samorì segretario del circolo PD di Brisighella ” rappresenta bene quali risultati è possibile raggiungere quando si fa squadra. una scelta che, alla luce della situazione odierna, si è rivelata lungimirante e che dovrebbe dimostrare, ancora una volta di più, come l’arroccarsi in posizioni solitarie e meramente campanilistiche non è il miglior servizio possibile che una amministrazione, nel lungo periodo, possa fare alla propria comunità”.

Alle voci di Anconelli e Samorì si aggiunge quella di Angela Esposito capogruppo del gruppo consiliare Insieme per Brisighella “l’accordo raggiunto tra l’allora Amministrazione Missiroli, la regione Emilia Romagna, l’Asl della Romagna e l’Unione della Romagna Faentina ha consentito oggi di avere attivata una struttura sanitaria territoriale che potrà dare rispose di prossimità non solo a Brisighella ma a tutta la nostra Unione.” “l’inaugurazione, sabato 26 settembre, apre le porte di spazi destinati al collegamento tra i servizi territoriali/domiciliari e l’ospedale. Un valore aggiunto per il territorio, per chi lo abita volto alla cura, assistenza e protezione di chi vive momenti di fragilità. Grazie a tutti i fautori del progetto.”