Ravegnana, asse Forlì-Ravenna tra Fagnani e Marchi (Italia Viva): “Scegliere opzione più veloce, poi sollecitare Governo e Anas”

Sulla nuova “Ravegnana”, la strada che collega Ravenna con Forlì, che da diverso tempo non soddisfa le esigenze del nuovo traffico e di un collegamento cruciale fra i due capoluoghi di provincia, intervengono Roberto Fagnani Coordinatore della Provincia di Ravenna di Italia Viva e Massimo Marchi consigliere Comunale del Comune di Forli per Italia Viva che affermano: “affrontare il problema dell’inadeguatezza della attuale strada che collega Ravenna con Forlì è una priorità non più differibile oggi. Si decida subito quale delle tre proposte ANAS sostenere e per noi la più idonea è quella del rifacimento e adeguamento dell’attuale tracciato con l’aggiunta dell’innesto con la statale 16 e con l’aeroporto di Forlì”.

“Non solo perchè è la meno onerosa dal punto di vista economico – affermano i due esponenti di Italia Viva – ma anche perchè è la più veloce e la meno impattante sotto il profilo ambientale”. Ci faremo parte attiva, anche attraverso il nostro parlamentare Marco Di Maio, per “sollecitare Anas e Governo affinchè velocizzino tutte le procedure necessarie alla realizzazione del collegamento fra le due città romagnole, anche in relazione alla ripartenza dell’areoporto di Forlì”.