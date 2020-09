Il Consiglio comunale di Cotignola si riunisce lunedì 28 settembre: diretta streaming per il pubblico

È stato convocato per lunedì 28 settembre alle 18.45 il Consiglio comunale di Cotignola, che si svolgerà in presenza presso la sede municipale. Non sarà possibile la partecipazione del pubblico, in ottemperanza alle disposizioni anti-Covid19.

I cittadini potranno seguire la seduta in streaming collegandosi, la sera del Consiglio comunale dalle 18.45, al seguente link http://195.62.179.197.

L’ ordine del giorno è disponibile sul sito del Comune di Cotignola, nella sezione Governo del territorio – Consiglio comunale.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Urp al numero 0545 908871, email urp@comune.cotignola.ra.it.