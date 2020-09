Europa Verde: interrogazione in Regione su accordi con Maria Cecilia Hospital di Cotignola e Università di Ferrara

Il Gruppo Europa Verde in Regione, a seguito dell’accordo tra il gruppo della sanità privata Villa Maria e l’Università di Ferrara per istituire un corso di medicina presso il Maria Cecilia Hospital di Cotignola, fa sapere che 27 studenti avrebbero recentemente scelto il Maria Cecilia Hospital come prima sede per la frequenza alla Facoltà di Medicina.

“Ho depositato oggi un’interrogazione – afferma Silvia Zamboni, Vice Presidente dell’Assemblea legislativa regionale e Capogruppo di Europa Verde – con la quale chiedo alla Giunta se può confermare che l’Università di Ferrara non ha ancora ricevuto né dalla Regione Emilia-Romagna, né dall’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario, né dal Miur una risposta definitiva circa l’approvazione del succitato accordo e quindi la possibilità di tenere corsi presso il Maria Cecilia Hospital di Cotignola; e se, in caso affermativo, non ritenga inopportuno che il Maria Cecilia Hospital di Cotignola abbia già aperto le iscrizioni alla frequenza del corso. La consigliera chiede inoltre se nella fase istruttoria dell’accordo sia stata considerata la possibilità di istituire il corso presso analoghe strutture pubbliche dell’Ausl della Romagna”.

“Infine – conclude la consigliera Zamboni – in merito al percorso avviato dalla Regione Emilia-Romagna per far ottenere il riconoscimento di Irccs (Istituto di ricerca, ricovero e cura di carattere scientifico) al Maria Cecilia Hospital di Cotignola, chiedo se, alla luce in particolare dell’impegno straordinario profuso dalla sanità pubblica per contrastare l’epidemia Covid-19, la Giunta non ritenga incompatibile con la strategicità e la priorità da riconoscere alla sanità pubblica l’allocazione di risorse pubbliche al Maria Hospital di Cotignola quale sede universitaria e Irccs”.