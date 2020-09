Vaccini antinfluenzali difficili da trovare in farmacia: question time di Daniele Perini (AmaRavenna) al sindaco

Il consigliere comunale Daniele Perini, capogruppo della lista AmaRavenna, ha presentato un Question Time dal titolo “Fare chiarezza sui vaccini antinfluenzali quasi introvabili nelle farmacie”.

Nel testo si parla della difficoltà di reperire le dosi di vaccino nelle farmacie, cioè il canale capillarmente più diffuso e raggiungibile da tutti. Ciò nonostante la vaccinazione contro l’influenza quest’anno più che negli anni scorsi, viene consigliata alla platea più vasta possibile, per agevolare la diagnosi di Covid19 ed evitare il congestionamento della sanità territoriale.

Con il documento, la lista chiede al sindaco “di considerare con sollecitudine la situazione, indagando e dettagliando, in particolare, sulle motivazioni per cui nelle farmacie non giungono in maniera adeguata i vaccini antinfluenzali; sulla difficile situazione, quanto a intervento vaccinale, di chi lavora, ma non rientra nelle c.d. fasce protette; sull’attendibilità, o meno, di voci insistenti che parlano di ritardi, poi, nella disponibilità dei vaccini destinati a protrarsi anche in ottobre e novembre”.