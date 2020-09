Consiglio comunale di Ravenna: nell’ordine del giorno anche l’eolico offshore in Adriatico

Domani, martedì 29 settembre, alle 15.30, si riunirà il consiglio comunale, convocato in modalità di videoconferenza esclusivamente da remoto, visibile in diretta sulla pagina Facebook del Comune e il giorno successivo sul sito del Comune all’indirizzo http://bit.ly/archivio-sedute-cc .

In apertura saranno trattati i seguenti question time:

“Mancanza del piano palestre 2020/2021 e conseguenti disagi per bambini e ragazzi” presentato da Veronica Verlicchi, capogruppo la Pigna;

“Cosa succede alla don Minzoni?” di Emanuele Panizza, capogruppo Misto; “Visite negate in ospedale ai familiari dei degenti; rispettare il lato umano” e “ No alle mascherine se i banchi di scuola sono distanziati. Attenzione a chi è più sotto stress”, entrambi di Alvaro Ancisi, capogruppo Lista per Ravenna; “Prevenzione e monitoraggio di eventi pericolosi alla luce dei recenti avvenimenti nei porti di Ancona e Beirut” presentato da Lorenzo Margotti, consigliere del gruppo Pd; “Bus stracolmi di studenti: quali provvedimenti?” di Samantha Tardi, capogruppo CambieRà.

Seguirà l’interrogazione sul tema “Eolico offshore in Adriatico, a che punto è realmente il progetto e le autorizzazioni”, presentata dal consigliere Massimo Manzoli, capogruppo di Ravenna in Comune.

Quindi sarà trattata la proposta di deliberazione “Regolamento per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche o private di uso pubblico con mezzi pubblicitari, fioriere, tende parasole, elementi di arredo e strutture temporanee a servizio di pubblici esercizi”, che sarà illustrata dall’assessore alle Attività produttive Massimo Cameliani.

Infine sarà in discussione la mozione “Per la realizzazione di una pista ciclabile tra le località di Classe e Fosso Ghiaia fino a Mirabilandia” presentata dalla consigliera Veronica Verlicchi, capogruppo “La Pigna”.