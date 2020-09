Martelli (Lega Lugo): “spostare i seggi elettorali che sono ubicati nei plessi scolastici”

“Abbiamo presentato come gruppo consiliare Lega una mozione per chiedere che l’amministrazione comunale di Lugo si impegni per spostare i seggi elettorali che sono ubicati nei plessi scolastici” spiega Francesco Martelli. “L’ultimo appuntamento elettorale del 20 e 21 settembre ci ha mostrato come la presenza dei seggi nelle scuole crei disagi per l’attività didattica, perciò riteniamo che sia doveroso per l’amministrazione comunale valutare ubicazioni alternative. Ovviamente sappiamo che non sarà un’operazione facile, infatti nel nostro comune addirittura 26 seggi su 35 svolgono le loro attività di voto all’interno di scuole elementari e medie. Però se il fattore tempo non ha permesso questa riorganizzazione in vista dell’ultima tornata elettorale del 20 e 21 settembre, adesso il tempo c’è, infatti nel prossimo biennio non sono previste elezioni nel Comune di Lugo”.

Conclude Martelli “Lo spostamento dei seggi elettorali dai plessi scolastici ad altri edifici non è un qualcosa che posso fare solo i piccoli comuni, infatti tra i molti comuni italiani che hanno già intrapreso questa strada ci sono anche capoluoghi di provincia come Bergamo, Pordenone e Biella. Perciò auspichiamo che i gruppi consiliari appoggino la nostra proposta”.