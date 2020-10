Incontro del M5S Ravenna sul superbonus 110% con i Senatori Cristiano Anastasi e Gabriele Lanzi

Il Movimento 5 Stelle di Ravenna organizza per domani venerdì 2 ottobre, dalle ore 17.00 alle ore 19.00, presso la Sala Buzzi di Via Berlinguer a Ravenna, l’incontro pubblico sul tema “Il Superbonus 110%”. Interverranno in qualità di relatori i Senatori Cristiano Anastasi e Gabriele Lanzi del Movimento 5 Stelle, Gianandrea Facchini Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Ravenna, Roberto Belletti Responsabile settore costruzioni e installazione impianti della CNA di Ravenna, Maurizio Benelli Amministratore delegato di Assicoop Romagna Futura. Porteranno i loro saluti in apertura dell’incontro il Sindaco di Ravenna Michele de Pascale e l’Assessore all’urbanistica edilizia del Comune di Ravenna Federica Del Conte. L’iniziativa sarà moderata da Valerio Calistri e vedrà gli interventi dei Presidenti Marco Calderoni e Mattia Galli rispettivamente del Collegio geometri e dell’Ordine degli ingegneri. La partecipazione in presenza sarà limitata, a causa delle restrizioni “covid19”. Ci sarà comunque la possibilità di seguire la conferenza in diretta Facebook.