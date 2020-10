Lugo. Consulta di San Potito convocata per il 1° ottobre

Giovedì 1 ottobre alle 20.30 è in programma la seduta della Consulta di San Potito nel locale centro civico (ex scuole elementari, via san Potito 11).

Nel corso della seduta si parlerà della sostituzione del medico di base, del rifacimento della segnaletica orizzontale nelle strade secondarie, del mantenimento dello sfalcio degli argini e di una pista ciclabile. Interverranno l’assessore al Decentramento del Comune di Lugo Veronica Valmori e l’assessore alle Politiche sanitarie del Comune di Lugo Maria Pia Galletti.