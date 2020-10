Taglio dei parlamentari e voto regionale. E ora, cosa succede? Incontro di Azione a Lugo

I referenti territoriali di Azione, partito fondato dall’Europarlamentare Carlo Calenda hanno organizzato un dibattito aperto a tutti i cittadini dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna. Partendo dall’esito del recente voto referendario e amministrativo nell’incontro si farà una riflessione sulle prospettive nazionali e territoriali anche in vista del primo congresso del partito. Interverranno Filippo Govoni (referente provinciale Ravenna in Azione), Sylvia Kranz (referente Bassa Romagna in Azione) e Andrea Valentinotti (comitato Bassa Romagna in Azione). L’evento si terrà martedì 6 ottobre alle 20.30 presso la sala della consulta di Lugo Est, Via di Giù 8. In conformità con le disposizioni di legge in materia di contrasto al Covid19, sarà necessario comunicare la propria presenza al 340.5187106 o inviando una mail a bassaromagnainazione@gmail.com.