Trasporto scolastico a Cervia. Lega: “Disagi sui bus, bisogna risolvere il problema”

“Nonostante le rassicurazioni fornite del delegato ai trasporti, – scrivono i Consiglieri Lega Cervia

Enea Puntiroli e Stefano Versari – l’amministrazione non è stata in grado di ottenere, a tre settimane dall’inizio dell’attività scolastica, una accettabile situazione riguardante i trasporti scolastici ed in particolare la linea 241 (Cervia-Cesena). Molti genitori stanno lamentando il disagio in corso, evidenziando il problema inviando proteste verbali e scritte a StartRomagna, che oltre tutto ha ridotto la capacità del bus in partenza da Tagliata, mettendo a disposizione un mezzo più piccolo, anziché raddoppiare, costringendo molti ragazzi a viaggiare in piedi senza garantire il distanziamento sociale. Analogo problema nel ritorno da scuola dove a volte gli studenti vengono lasciati a piedi perché non trovano posto sui mezzi pubblici. Prendiamo atto che l’azienda di trasporto pubblico non ha evaso le presunte richieste dell’amministrazione, creando disagi e mancanze. Una soluzione potrebbe essere quella dell’utilizzo di una apposita App sulla quale comunicare per tempo la propria partecipazione e mettere nelle condizioni StarRomagna di sapere preventivamente le necessità dei posti e in quali tratte per sopperire alle richieste. Siamo certi che il problema possa essere risolto in tempi celeri nel rispetto delle vigenti normative e garantire l’incolumità e la salute degli studenti e delle rispettive famiglie, soprattutto in questo momento di emergenza sanitaria, e di poter garantire il diritto allo studio dei nostri figli”.