Faenza, Conti (Lega) se per il Mei è andato tutto bene, non annullate la Nott de Bisò

“Sono preoccupata per le possibili nuove restrizioni che potrebbe prevedere il nuovo DCPM in uscita nelle prossime ore – scrive Roberta Conti, neo consigliera della Lega a Faenza – siamo in emergenza da febbraio, vi sono attività che stanno chiudendo e c’è la necessità di garantire continuità anche alle associazioni che sono il cuore della nostra comunità. Penso – aggiunge Roberta Conti – ai Rioni che hanno dovuto annullare tutte le iniziative del 2020 e, al momento, pare in forte dubbio anche la programmazione della Nott de Bisò. Se – conclude la consigliera leghista – per il MEI non vi era assembramento, è possibile prevedere anche questo evento il 5 gennaio, rispettando le regole e le distanze. La Nott de Bisò non può essere annullata.”