Incontro al Tondo di Lugo su sanità e ospedale Umberto I organizzato da Per La Buona Politica

L’Associazione per la Buona Politica, unitamente al Gruppo Consigliare, organizza, mercoledì 7 ottobre alle 20.30, al Centro Sociale il Tondo di Lugo, un’iniziativa pubblica sui temi della Sanità, con particolare riferimento alla situazione dell’Ospedale di Lugo, dei pensionamenti dei Medici di medicina generale e le Case della Salute.

“Abbiamo indetto questo incontro per informare compiutamente i cittadini in merito alle linee di indirizzo per l’organizzazione ospedaliera dell’AUSL Romagna, che prevedono una progressiva integrazione delle funzioni presenti negli Ospedali della Provincia, determinando una sostanziale trasformazione del nosocomio lughese, dove diverse specialistiche rimarranno solamente a livello di prestazioni ambulatoriali”, affermano dall’Associazione.

“Il reparto di Ostetricia e Ginecologia è stato trasferito a Faenza e pertanto rimane ancora sospesa l’attività del punto nascita a Lugo. La Chirurgia generale ha ridotto notevolmente l’attività e rimarrà a Lugo solo come Unità Operativa Semplice, mentre l’Unità Operativa Complessa, che prevede la presenza del Primario e altre funzioni operative, verrà definitivamente collocata presso l’ospedale di Faenza. E’ stata invece trasferita completamente a Ravenna, e non ci sono indicazioni per un ritorno, il reparto di pneumologia (16 posti letto), nonostante il piano del 2017 prevedesse a Lugo l’ubicazione di questa specialistica; se questa situazione fosse confermata saremmo di fronte a un fatto che contrasta palesemente con le ripetute affermazioni del Sindaco di Lugo in merito al completo ripristino dell’assetto e dimensionamento dell’ospedale alla situazione pre-Covid”, aggiungono.

“Al 1° gennaio 2020 – continuano -, l’Umberto I° contava 243 posti letto (fonte Siseps pubblicato da Regione E.R.) che coprivano le principali specialistiche; oggi, sulla base delle indicazioni fornite dalla AUSL della Romagna all’Unione dei Comuni, ne sono stati ripristinati circa 160 nell’ambito di Cardiologia, Terapia intensiva, Riabilitazione, Lungodegenza, Medicina generale, Ortopedia e si parla genericamente di una ulteriore implementazione, quando ci sarà l’ingresso di nuovi medici, delle attività di urologia, ginecologia, ortopedia e chirurgia”.

“Occorre evitare che Covid e carenza di personale medico, che costituiscono problemi generali per il sistema sanitario, finiscano per penalizzare in maniera particolare la sanità e i cittadini lughesi – commentano -. Il diritto alla salute va difeso attraverso un’efficacie rete di servizi pubblici alla persona, attività di prevenzione, prossimità nell’erogazione delle prestazioni sanitarie ai cittadini. Per questo sollecitiamo la realizzazione delle Case della salute, a partire da quella di Voltana dove l’attuale poliambulatorio va dotato degli strumenti tecnologici e dell’organizzazione infermieristica per svolgere quel ruolo di filtro socio – sanitario sul territorio, ancor più necessario nel momento in cui si riducono le strutture ospedaliere”.

“Il potenziamento della medicina territoriale di base – proseguono e concludono – non può prescindere dalla copertura dei posti vacanti di medicina generale; oggi, nel Comune di Lugo ci sono 7 pensionamenti di medici di medicina generale su un totale di 23, a fronte dei quali non sono ancora disponibili i sostituti. Appare in tutta evidenza il ritardo con cui è stata gestita una situazione che risulta critica in tutta l’AUSL Romagna, ma con una spiccata sofferenza nel Distretto Sanitario di Lugo. I Sindaci dei Comuni della Bassa Romagna, componenti effettivi del Comitato di Distretto, hanno nel recente passato, sottovalutato la problematica, posto che l’AUSL, semestralmente, redige un documento pubblico che aggiorna lo stato dei pensionamenti che si verificheranno tra i medici di medicina generale. Si sono pertanto creati gravi disagi, in città come nelle frazioni e nelle fasce più deboli della popolazione, che potrebbero ripresentarsi in quanto sono stati affidati ad alcuni medici incarichi a tempo determinato, aventi durata inferiore ai 12 mesi”.