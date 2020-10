Spadoni (LpRa): occorre sostegno a chi vuole iscriversi ai corsi Oss

“Una delle professioni attualmente centrali in campo sociale è l’OSS, Operatore Socio-Sanitario, qualifica rilasciata dai centri professionali abilitati. Attualmente, questi corsi sono organizzati dal centro professionale “Scuola Angelo Pescarini Arti e Mestieri” di Ravenna, al prezzo di iscrizione di 2.700 euro, inaccessibile, per molti potenziali candidati, anche se meritoriamente rateizzato dalla scuola. Fino a qualche anno fa la Regione Emilia-Romagna, che detiene competenze esclusive nel campo della formazione professionale, ne finanziava l’iscrizione gratuita, visto l’interesse pubblico a promuovere il più ampio accesso ad una qualifica professionale di grande utilità sociale. Richiesti particolarmente a seguito della lunga emergenza pandemica, i nuovi OSS si inseriscono infatti rapidamente nel mondo del lavoro. Ora però la Regione ha sospeso l’erogazione di tali fondi. Servirebbe perciò che le persone impossibilitate a farsi carico del costo di iscrizione ai corsi ricevessero un sostegno dell’amministrazione pubblica, che potrebbe per esempio consistere, nel caso di soggetti con redditi ISEE inadeguati, in una specie di “prestito d’ onore”, da rimborsare una volta assunti nel lavoro. Oltre alla Regione, interessati a provvedere potrebbero essere la Provincia o i Comuni stessi, per i propri rispettivi cittadini.” Così in una nota Gianfranco Spadoni di Lista per Ravenna.

“Abbiamo dunque chiesto al sindaco di Ravenna, in quanto anche presidente della Provincia, nonché della Conferenza socio-sanitaria dell’AUSL Romagna, di assumere le dovute iniziative affinché questo problema, finanziariamente modesto per le casse pubbliche, ma rilevante sul piano sociale, abbia rapida soluzione” conclude Spadoni che annuncia la presentazione di un question time a Palazzo Merlato.