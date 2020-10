Centrodestra attacca Comune e Bucci su imposta di soggiorno: uno non ha controllato, l’altro non ha versato

La prima notizia è di pura cronaca. La conferenza stampa delle quattro forze di opposizione – Lista per Ravenna, Forza Italia, Lega e gruppo Alberghini – sulla vicenda dell’imposta di soggiorno, convocata per oggi 8 ottobre, vede la presenza solo di Alvaro Ancisi (LpRa) e Alberto Ancarani (FI). Alberghini ha inderogabili impegni di lavoro mentre la capogruppo della Lega Samantha Gardin è ufficialmente ammalata. Ma i presenti parlano anche per gli assenti, assicurano sia Ancarani che Ancisi, e il documento consegnato ai giornalisti è sottoscritto da tutti.

Le altre notizie più “forti” e di sostanza riguardano invece un attacco senza precedenti a Maurizio Bucci nella sua doppia veste (anzi, tripla) di ex consigliere comunale e quindi pubblico amministratore, nella veste di imprenditore riscossore in difetto dell’imposta di soggiorno per conto del Comune di Ravenna, e infine come presidente della Lista civica La Pigna. Ma ce n’è anche per il Comune di Ravenna che ha prima voluto mettere l’imposta di soggiorno (istituita a partire dal 2013) e poi per anni si è dimenticato di verificare che ci fossero imprenditori che non la riversavano nelle casse comunali. Un fatto grave, trattandosi di soldi della comunità, di fatto. Il tutto fino alla primavera del 2018, quando i revisori dei conti se ne accorgono e da Ravenna Entrate (che riscuote l’imposta per conto del Comune) finalmente partono verifiche e ingiunzioni di pagamento. Il resto è notizia di questi giorni, con l’indagine della Procura della Repubblica e la richiesta di rinvio di fronte al GUP – fra gli altri – proprio di Maurizio Bucci per la ormai nota vicenda del mancato riversamento dell’imposta di soggiorno di tre annualità (2015, 2016 e 2017) per oltre 80 mila euro. Poi in parte rateizzata e pagata.

La prima mossa delle 4 forze di opposizione illustrata da Ancarani e Ancisi è semplice: la situazione di Maurizio Bucci va isolata dal contesto degli altri imprenditori coinvolti nella vicenda e merita un giudizio a parte – soprattutto politico – per il fatto che Bucci era nel periodo in questione – negli anni 2015 e 2016 e fino al maggio 2017 – un pubblico amministratore, e in quanto tale responsabile del Bilancio del Comune al pari degli altri membri del Consiglio comunale.

“Non vale la giustificazione in atto sulla stampa del “tutti colpevoli, nessun colpevole”. Il caso Bucci è di una propria eccezionale gravità, l’unico che ha meritato interesse specifico nazionale (la notizia è stata riportata dall’Ansa, ndr). La tassa di soggiorno richiesta dal Comune è attiva dal 2013. Negli anni 2015, 2016 e 2017, Bucci si è però appropriato indebitamente di 80.405,56 euro di questa tassa, che aveva incassate da tre delle sue quattro imprese alberghiere per conto del Comune. – dicono Ancisi e Ancarani e gli altri due capigruppo nella loro puntigliosa ricostruzione – Di questo ente (Bucci, ndr) è stato amministratore dal 1997 fino al 17 maggio 2017, rivestendo la carica di membro del Consiglio comunale, organo che ha competenza esclusiva sul bilancio e sul patrimonio dell’amministrazione. Quando sono stati approvati i conti consuntivi di quegli anni, egli sapeva che alle casse comunali mancavano i soldi di cui si era impossessato, fatto non meno censurabile, sul piano politico/morale, dei parlamentari che hanno chiesto il bonus Covid da 600 euro, anche se legittimamente ed in foltissima compagnia di gente che non lo avrebbe meritato.”

“Bucci non è stato denunciato solo per la colpa lieve del ritardato pagamento di 27.388,87 euro nel luglio 2018, al momento della pur tardiva ingiunzione, bensì per il grave mancato pagamento della somma restante di 53.016,69 euro in carico al suo Mosaico Hotel. La gran parte degli altri “imputati” ha invece pagato tutti soldi dovuti quando il Comune finalmente glieli ha chiesti. A distanza di 4, 5 o 6 anni egli deve ancora versare 30.017 euro. – continuano Ancarani, Ancisi e gli altri – Essendogli stato applicato un interesse dello 0,05% per 48 rate mensili, si può dire che con quegli 80 mila euro ha finanziato e finanzia ancora le sue aziende e se stesso a costo zero. Non sarà più peculato (per via del decreto Rilancio di agosto, ndr)? Sarebbe pur sempre appropriazione indebita. Se sarà considerato appena un illecito amministrativo, grazie ad un decreto truffaldino e controverso del Governo, si dovrà applicare una sanzione pari al 30% dell’importo dovuto. In ogni caso, a noi e a tutta la gente che onora i propri debiti interessa solo che i politici debitori delle casse pubbliche non ricevano trattamenti di favore.”

“Tra gli albergatori che hanno omesso un pagamento (molto spesso per poche decine o centinaia di euro), il volume monetario complessivo della denuncia a carico di Bucci è esageratamente grosso. Dopo pressioni esercitate dalla lista Pigna, di cui Bucci è stato candidato sindaco ed ora è presidente, il Comune di Ravenna, dopo aver negato la legittimità di concedere la rateizzazione a chi non avesse pagato il dovuto entro 30 giorni dall’intimazione, l’ha invece applicata” si legge ancora nella nota dell’opposizione.

E qui parte l’attacco politico più duro a Maurizio Bucci. Quello di avere favorito di fatto la vittoria di Michele de Pascale nel 2016 costituendo la Lista La Pigna. Se ne incarica dapprima Alberto Ancarani: “La faccenda è particolarmente antipatica, ma abbiamo preso questa decisione perché siamo stanchi di dover subire da anni attacchi da una parte politica, secondo la quale noi come coalizione Alberghini nel 2016 non avremmo voluto vincere, anzi avremmo fatto di tutto per far vincere de Pascale. Questa accusa è ridicola e la considero un’offesa personale: ho passato tutta la vita a combattere il Pd e le sue Giunte, non c’era nessun interesse e nessuna convenienza a far vincere de Pascale. Siccome nella vita c’è anche la dignità delle forze politiche e delle persone, io rigetto in toto quell’accusa. E mi chiedo, alla luce di quanto vediamo oggi, se non ci sia stata invece una convenienza dello stesso Bucci a far vincere de Pascale. Non so se sia un fatto voluto o casuale, ma certo i fatti di oggi ci dicono che se qualcuno poteva avere una convenienza dalla vittoria del centro sinistra quello era proprio Bucci. Mi auguro e voglio sperare che non sia andata così.”

La nota congiunta scritta delle forze di opposizione è ancora più dura e circostanziata: “L’8 ottobre 2015, in vista delle elezioni comunali 2016, Bucci uscì, in consiglio comunale, da Forza Italia, dopo vent’anni di centro-destra (nelle file di Alleanza Nazionale, Forza Italia, PDL e di nuovo Forza Italia), dove lo spazio per essere eletto consigliere era diventato stretto. Non si dimise dal consiglio, restituendo il posto a Forza Italia, ma passò nel gruppo Misto. Da lì fondò l’associazione La Pigna, che, in vicinanza della campagna elettorale, trasformò in lista civica, con lui candidato sindaco. Se lo fosse diventato, sarebbe stato il primo caso di un sindaco al tempo stesso debitore (come cittadino) e creditore (come primo cittadino) di sé medesimo. Fu subito chiaro l’intento di spaccare l’opposizione in grado di porsi come alternativa alla maggioranza uscente. Esso divenne sgarbatamente manifesto quando la Pigna, per tutta la campagna elettorale, non fece che attaccare e insultare la coalizione tra Lega Nord, Lista per Ravenna, Forza Italia e Fratelli d’Italia, indebolendo soprattutto i gruppi allora minori e aggredendone fino alla diffamazione gli esponenti più in vista, compreso il candidato sindaco Alberghini. Per la prima volta, questa coalizione costrinse però al ballottaggio il candidato sindaco del PD, arrivando quasi a batterlo, col 47,5% dei voti conquistati.”

Insomma Ancarani, Ancisi, Alberghini e Gardin affermano apertamente che il Comune di Ravenna nei confronti di Bucci usa un certo riguardo e i guanti di velluto, mentre non usa lo stesso criterio con altri imprenditori. “La lotta all’evasione è pura ipocrisia, – rincara la dose Ancarani – a parole il Pd tuona contro l’evasione, nei fatti poi tollera questi mancati versamenti.”

Ancarani, Ancisi e gli altri attaccano il Comune anche perché “la Giunta comunale ha dichiarato che il Comune non si costituirà parte civile nel procedimento penale in corso contro Bucci, nonostante il gravissimo danno d’immagine procurato all’amministrazione comunale sul territorio nazionale, tramite gli organi d’informazione pubblica stampati, radio-televisivi ed online, per il fatto che a tenersi i soldi della tassa di soggiorno è stato un suo amministratore, candidato sindaco all’epoca.”

Una conferenza stampa in definitiva devastante, soprattutto per la possibilità del centrodestra di compattarsi in vista delle elezioni del 2021 e per poter sfidare Michele de Pascale. Tutti parlano di mettersi insieme ad uso e consumo dei giornali, ma non c’è mai stata nell’opposizione una lotta con il coltello fra i denti come in questo periodo. A domanda se la conferenza stampa di oggi sia la pietra tombale su un possibile rassemblement di tutto il centrodestra in vista del 2021, tenuto conto che Bucci è Presidente della Pigna, Ancarani ha risposto che la politica è “l’arte del compromesso” aggiungendo che “se qualcuno chiede scusa e smette di accusare gli altri di cose inesistenti, tutto si può ancora fare” mentre Ancisi ha chiosato, “compromesso sì, ma deve essere chiaro e onorevole”. In altre parole, per ora non si vedono assolutamente le condizioni per un possibile compromesso, onorevole o no. Tanto più che la forza principale dell’opposizione, la Lega, è divisa e in evidente difficoltà sul piano locale.