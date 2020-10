Si riunisce la commissione consiliare 5: si discute di caserma Carabinieri a Marina di Ravenna e Porta Adriana

Venerdì 9 ottobre, alle 14.30, in modalità telematica di videoconferenza, si terrà la riunione della commissione consiliare 5 “Bilancio, partecipate, personale, patrimonio”, presieduta dalla consigliera Samantha Gardin.

La seduta sarà trasmessa in diretta sulla pagina facebook del Comune.

All’ordine del giorno l’ esame delle proposte di delibera su “Approvazione accordo tra Comune di Ravenna e Ravenna Holding Spa per la valorizzazione patrimoniale di immobile sito a Marina di Ravenna all’incrocio fra le vie Marmarica e Statale 67 via Trieste per la realizzazione di una caserma da mettere in disponibilità all’ Arma dei Carabinieri”; “Manifestazione di volontà per l’affidamento in concessione di valorizzazione dell’immobile di proprietà comunale denominato Porta Adriana e negozi annessi sito in via Cavour a Ravenna”; “Accorpamento al demanio stradale di frustoli siti in Madonna dell’Albero”.