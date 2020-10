Italia Viva risponde alla Lega: le competenze turistiche di Rossella Fabbri sono acclarate

“Capiamo l’amarezza dei consiglieri comunali della Lega che già si erano spartiti la città con i loro alleati dando per scontata la vittoria; ma va oltre il ridicolo l’attacco compiuto alla nuova e innovativa giunta presentata dal sindaco Massimo Isola. Esilarante, poi, l’accusa all’assessora Rossella Fabbri: la critica principale è quella di non essere faentina. A parte il fatto che le competenze turistiche di Rossella sono acclarate e proprio il patrimonio di conoscenza ed esperienza che ha accumulato saranno strategiche per rilanciare la vocazione turistica di Faenza; poi sorprende che a muovere l’accusa che si chiamino personalità esterne alla realtà faentina arriva proprio dal partito che in tutti i territori in cui governa (a partire dalla vicina Forlì, dove la Lega ha espresso un sindaco proveniente da un piccolo comune della provincia e tre assessori di altri comuni) fa continuamente ricorso ad assessori “esterni”.” Così il Coordinamento Italia Viva della Provincia di Ravenna risponde alla presa di posizione della Lega faentina dura nei confronti di Isola e durissima nei confronti di Rossella Fabbri, Assessora di Isola in quota Italia Viva.