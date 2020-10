Italia Viva della Bassa Romagna esprime piena solidarietà al Sindaco Daniele Bassi

Italia Viva della Bassa Romagna esprime con una nota di Fabrizio Lolli (Consigliere comunale a Lugo) e Roberto Marconi (Consigliere comunale a Massa Lombarda) e “piena solidarietà al Sindaco di Massa Lombarda, con delega in ambito Unione dei Comuni della Bassa Romagna alla Polizia Locale e Sicurezza, Daniele Bassi. I recenti e perpetrati attacchi apparsi sulla stampa e social media a firma del sindacato SULPL e della Lega sono falsi e vergognosi, dimostrano unicamente il tentativo di denigrare l’operato di un Amministratore usando mezzi artefatti, non riconducibili a fatti reali, con un unico palese scopo denigratorio. È preoccupante, specialmente in questo momento, che si impegnino energie per puro tornaconto personale o di parte, usando il sistema del gettare fango.”

“Auspichiamo che la giustizia possa quanto prima fare luce per togliere ogni dubbio e ridare serenità all’operato del Sindaco. Invitiamo Daniele Bassi e la comandante del corpo di PL dott.sa Paola Neri a proseguire con convinzione nel loro proficuo lavoro, ringraziandoli per quanto fatto finora ed augurando loro buon lavoro” concludono Fabrizio Lolli e Roberto Marconi di Italia Viva.