Maiolini (Gruppo Misto Ravenna): bene i fondi del MIT per piste ciclabili. Ora si realizzi la pista Classe – Fosso Ghiaia

Arriveranno, sanciti dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, nuovi fondi da parte del MIT per la realizzazione di ciclovie urbane. Al Comune di Ravenna sono stati destinati oltre 809mila euro per la realizzazione di piste ciclabili.

Il Consigliere Maiolini e gli attivisti del Movimento 5 stelle di Ravenna, rimarcano le dichiarazioni del Senatore Croatti: “Acceleriamo il più possibile sulla mobilità sostenibile e trasformiamo in fatti concreti queste importanti risorse”

“Il decreto del MIT stanzia 133 milioni di euro, importanti risorse immediatamente spendibili, che aggiungendosi alle precedenti, possono far cambiare la concezione di mobilità delle nostre città – dichiara Maiolini -. Congiuntamente alle novità presenti nei decreti Rilancio e Semplificazioni relative alle modifica del codice della strada, in particolare: la casa avanzata, ovvero lo spazio riservato alle biciclette posto davanti alla linea di arresto dei veicoli a motore, che permette ai ciclisti di aspettare il verde in una posizione più visibile e in maggior sicurezza, l’esenzione del senso unico per le biciclette e le ‘bike lane’.”

“Al Comune di Ravenna sono destinati 839.374,68 euro che verranno erogati nel biennio 2020-2021, ovvero 250 mila euro di Bonus, perchè l’ amministrazione ha adottato il PUMS, cioè il Piano urbano della mobilità sostenibile, che in Consiglio Comunale ho contribuito a migliorare con degli emendamenti, e che votai favorevolmente, essendo un progetto importante che spingeva verso una mobilità più sostenibile per la nostra città dichiara Maiolini -. Adesso ci sono 22 mesi per realizzare le opere, e nel frattempo sarà istituito un Tavolo di Monitoraggio al MIT. Le priorità saranno i collegamenti con le Università e le Stazioni ferroviarie, ma ovviamente ogni Comune ha le sue specifiche esigenze”.

“Ci si augura in ogni caso che anche il nostro Comune sfrutti al meglio questa opportunità confermando ciò che già ha dichiarato nel PUMS, condividendo l’obiettivo del governo di rendere la mobilità urbana nelle città italiane sempre più sostenibile. Utilizzando questi soldi si potranno finalmente liberare risorse importanti, per realizzare anche le annose piste ciclabili che uniscono il forese alla città, come la pista Classe Fosso Ghiaia, che è ultimamente ritornata in auge, grazie ad una mozione votata all’ unanimità in Consiglio Comunale” conclude il consigliere comunale del Gruppo Misto.