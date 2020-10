Coronavirus. Nuovo Dpcm, cresce l’attesa per le misure della stretta

Nella giornata di oggi, domenica 18 ottobre 2020, il premier Giuseppe Conte enuncerà in serata il nuovo Dpcm che, stando a quanto riportato da diverse testate nazionali, dovrebbe prevedere la chiusura dei bar e dei locali alle 21 e dei ristoranti alle 23 o alle 24.

Occorre precisare che le misure anti contagio da Covid-19 che entreranno nel nuovo Dpcm non sono ancora state definite nel dettaglio ed in modo ufficiale. Molto importante sarà il confronto che il Governo avrà con gli enti locali, in particolare riguardo lo stop di fiere e congressi, all’ipotesi di vietare il consumo di alcolici in piedi fuori dai locali (dalle 18) oltre alle misure riguardanti la nuova stretta che dovrebbe comprendere lo smart working fissato al 75% nella pubblica amministrazione, uno scaglionamento degli orari delle scuole superiori (ipotesi di ingresso alle 11) e una quota di didattica a distanza per alleggerire i trasporti (non si esclude neanche una riduzione della capienza massima degli autobus), lo stop agli sport di contatto dilettantistici e la possibile chiusura di palestre e piscine.