Manuela Rontini (PD) in difesa della piccola ristorazione: “Bar e caffè non siano esclusi da bonus”

La Regione si adoperi con il governo affinché i bar e i caffè che offrono piccola ristorazione non siano esclusi dalla possibilità di accedere al ‘bonus ristorazione’. A chiederlo è, in un’interrogazione, la consigliera Manuela Rontini (PD), che sottolinea come questa tipologia di esercizi sia esclusa dalla misura di sostegno, pur essendo soggetta alle nuove restrizione sugli orari di apertura al pubblico previste dallo Stato.

Da qui l’atto ispettivo per sapere dalla Giunta “se, anche approfittando dell’emanazione del prossimo ‘decreto ristori’ annunciato dal presidente del Consiglio, non si ritenga opportuno intervenire al fine di verificare se ci siano margini per correggere la lacuna, consentendo quindi ai bar/caffè che offrono piccola ristorazione di accedere al ‘bonus ristorazione’, anche allo scopo di promuovere gli acquisti e l’utilizzo di prodotti agroalimentari di origine italiana, di qualità certificata”.