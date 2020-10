Per la Buona Politica Lugo: “Col covid, la salute è prioritaria: individuare funzioni sanitarie carenti e prospettare soluzioni”

Secondo l’Associazione Civica Per la Buona Politica Lugo, “Con l’emergenza pandemica, con cui conviviamo da parecchi mesi, è in tutti noi aumentata la consapevolezza del bisogno di protezione e la salute è diventata la priorità. La Regione Emilia Romagna, la AUSL Romagna e il Comune di Lugo hanno incluso nei loro documenti di programmazione e pianificazione gli obiettivi dell’Agenda 2030, tra i quali è previsto quello di “Assicurare la salute e il benessere per tutti e tutte le età”, assumendo precisi impegni per la loro realizzazione. Per focalizzare meglio ruoli e responsabilità delle istituzioni locali se ne riepilogano i principali aspetti :

La Regione ha potere legislativo e normativo, svolge funzioni generali per la tutela della salute pubblica, assegna alle Ausl le dotazioni finanziarie, ne nomina i Direttori Generali conferendo loro i poteri gestionali. Con la Legge Regionale n. 19/94 di riordino del servizio sanitario regionale, ha delineato chiaramente le responsabilità dell’Ente locale cui competono i compiti di partecipazione e funzioni di indirizzo, verifica e controllo dei risultati .

“Tra le principali competenze – spiegano dall’Associazione Civica – vi è:

a) l’approvazione dell’atto di indirizzo triennale della Ausl, b) l’espressione del parere obbligatorio sul bilancio pluriennale di previsione, c) l’espressione del parere ai fini della verifica dei risultati aziendali conseguiti, d) la promozione di accordi in materia di integrazione sociosanitaria e di prevenzione, e) la valutazione della funzionalità dei servizi e della loro razionale distribuzione territoriale, f) la promozione con attività di indirizzo e verifica del raccordo tra la programmazione regionale e quella distrettuale.

Il Distretto Socio – Sanitario rappresenta l’articolazione territoriale del governo della Ausl in Bassa Romagna, formula i piani di committenza che esprimono il fabbisogno di assistenza specialistica e territoriale. Costituisce il punto privilegiato delle relazioni tra Ausl e Enti Locali in particolare per il settore delle cure primarie e della integrazione fra servizi sociali e sanitari. Il Comitato di Distretto, composto da tutti i Sindaci dell’Unione , svolge il ruolo di governo delle politiche sociali, sociosanitarie e sanitarie territoriali dell’ambito distrettuale, garantendo uno stretto raccordo con la Conferenza territoriale socio-sanitaria”.

“In questo quadro, il Sindaco è quindi responsabile della condizione di salute della popolazione del suo comune, condividendo le responsabilità con il consiglio comunale. Ha compiti, in quanto membro di diritto di organi collegiali quali la CTSS e il Distretto, di programmazione, di controllo e di giudizio sull’operato della AUSL, di tutela della salute dei cittadini e di interazione con altre Istituzioni“. Per la Buona Politica, “fin dall’anno 2014, ha avanzato proposte indirizzate a un dialogo politico costruttivo e di confronto cui sovente non è stato dato seguito. In questo arco temporale, si è potuto riscontrare l’insufficiente impegno del Sindaco negli organismi istituzionali sopra descritti, che si connotano quali nodi della governance locale, in quanto non risultano f ormalmente avanzate proposte migliorative o aggiuntive da trattare o discutere in quelle sedi riferite alle problematiche sanitarie locali”.

“Oggi, – concludono – il sindaco prende atto di diverse criticità, presenti da anni, ma sempre negate o minimizzate, e inopinatamente dichiara che è mancata l’oculata programmazione e pianificazione. Ma il Sindaco è chiamato a esprimere preventivamente pareri e valutazioni di merito e ha la piena disponibilità di tutti i documenti propedeutici ai provvedimenti che la Ausl va a deliberare. Non si può pertanto che sottolineare che c’è stata, da parte dell’Amministrazione Comunale di Lugo, sottovalutazione delle varie problematiche le quali non sono state portate all’attenzione degli organismi collegiali così come non risulta dalle verbalizzazioni pubblicate. Le carenze dei Medici di Medicina Generale e di altre figure sanitarie, il differimento della costituzione della casa della salute a Voltana, il depauperamento di alcune funzioni all’interno dell’Ospedale di Lugo e altre criticità presenti da anni non sono state oggetto di azioni incisive da parte del Comune di Lugo che non ha esercitato a sufficienza i ruoli di controllo e verifica assegnatogli dalle normative regionali”.

Per la Buona Politica, “in previsione del Consiglio Comunale del 28 ottobre 2020, ha presentato all’Amministrazione Comunale, alla C.T.S.S., al Distretto Socio-Sanitario e alla Direzione Ausl Romagna un dettagliato documento articolato su 11 punti dal titolo “Tutela e affermazione del diritto alla sanità pubblica per una rete di servizi alla persona, di vicinanza preventiva, presa in cura globale e di assistenza continua alla popolazione” (TUTELA E AFFERMAZIONE DEL DIRITTO ALLA SALUTE ) allo scopo di individuare i crescenti bisogni della popolazione, le funzioni sanitarie carenti e di prospettare soluzioni in grado di soddisfare le aspettative dei cittadini”