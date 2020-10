Si riunisce il consiglio comunale di Ravenna: l’ordine del giorno dei lavori

Oggi, martedì 27 ottobre, alle 15.30 si riunisce il consiglio comunale, in videoconferenza con collegamento esclusivamente da remoto, visibile anche sulla pagina facebook Comune di Ravenna e il giorno successivo sul sito del Comune all’indirizzo http://bit.ly/archivio-sedute-cc

A inizio seduta è prevista la trattazione dei seguenti question time: “Incentivi economici per i percorsi casa – lavoro utilizzando la bicicletta”, presentato dal consigliere Lorenzo Margotti (Pd); “Congelati a scuola, effetti incongrui del Covid”, presentato dal consigliere Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna); “Indebite pressioni del vicesindaco Eugenio Fusignani sui vertici della Polizia locale”, presentato dalla consigliera Veronica Verlicchi (La Pigna).

A seguire sono previste la discussione e la votazione della proposta di deliberazione presentata dal vicensindaco Eugenio Fusignani “Regolamento di polizia urbana”. Successivamente sono previste la discussione e la votazione di due mozioni da parte di Veronica Verlicchi (La Pigna): “Maggiore presenza e più controlli del territorio ravennate da parte delle forze di pubblica sicurezza”; “Per l’installazione delle telecamere di videosorveglianza nella zona artigianale di Fosso Ghiaia”. Infine sono previste la discussione e la votazione dei seguenti ordini del giorno: “Per l’apertura dei distaccamenti della Polizia municipale nei lidi e nel forese” presentato da Veronica Verlicchi (La Pigna) e sottoscritto da Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna); “Proposta di dotazione di unità cinofile per la Polizia locale di Ravenna” e “Proposta di acquisizione di un drone a supporto della Polizia locale” presentati da Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna); “Tolleranza zero contro i posteggiatori abusivi” presentato da Veronica Verlicchi (La Pigna).