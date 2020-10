Gianni Bessi (PD): “Riqualificare Classicana e Ravegnana, salto di qualità per il sistema viario di Ravenna”

‘Riqualificare due arterie importanti come la Classicana e la Ravegnana, è strategico per lo sviluppo del territorio e per il porto di Ravenna”. Il consigliere Gianni Bessi plaude all’investimento di 90 milioni di euro per la tangenziale della città e la Ravegnana da Classe al porto, annunciati dall’Assessore regionale Corsini dopo l’incontro tra gli amministratori locali e l’Anas.

‘Investimenti importanti per creare una rete infrastrutturale adeguata ed interconnessa – chiosa il consigliere Bessi – che si tradurrà in un vantaggio non solo di percorribilità e sicurezza ma anche della capacità del territorio di attrazione di nuove iniziative economiche.’

Entrando nel dettaglio, “70 milioni sono per la Classicana, il tratto che si snoda tra la statale 309 Romea e la 16 Adriatica. Sarà effettuato un importante intervento di riqualificazione con allargamento della piattaforma dal km 147+400, in corrispondenza dell’innesto con la SS309 dir, al 154+600, in corrispondenza dell’innesto con la SS3 bis. Si sta concludendo la progettazione definitiva e i lavori di un primo stralcio da 13,6 milioni di euro dovrebbero partire entro il 2021. Sono 20 i milioni previsti poi per l’intervento sulla statale 67 Ravegnana da Classe al Porto (tratto dallo svincolo di innesto con la statale 16 fino allo svincolo di Marina di Ravenna), per uno sviluppo complessivo di circa 9 km. Interventi che si innescheranno anche con quelli dell’Autorità Portuale che sta parallelamente portando avanti la progettazione dell’adeguamento dell’ultimo tratto di circa 2 km di propria competenza in corrispondenza dell’accesso all’area portuale”.