A Brisighella sinistra contro l’Amministrazione comunale di centrodestra che rende omaggio a 16 caduti della RSI

Circolo PD Brisighella, Gruppo Consiliare Insieme per Brisighella, Articolo 1 Brisighella e ANPI Brisighella accusano con sdegno l’Amministrazione di centrodestra di revisionismo e di politicizzazione della giornata dei defunti. “Purtroppo dobbiamo ritornare sulle polemiche dello scorso anno ed esprimere il nostro sdegno nel vedere, ancora una volta, l’Amministrazione Comunale di Brisighella onorare 16 Caduti della Divisione Monterosa della Repubblica Sociale Italiana, sepolti nella Cappella della Famiglia Broggi, che combatterono nell’ultima guerra a fianco dei nazisti, contro l’esercito italiano, i partigiani e gli alleati. – si legge nella nota – Vogliamo denunciare e far riflettere la popolazione su diversi motivi di inopportunità di queste iniziative dell’Amministrazione: è sbagliato accostare a tale iniziativa il ricordo di un martire, Don Antonio Lanzoni, ucciso proprio dai nazifascisti; va condannato e sconfitto il tentativo ricorrente nel nostro paese di riabilitare, o mettere sullo stesso piano fascismo e antifascismo; è sbagliato persistere in queste iniziative che dividono, specie nella giornata dei defunti, soprattutto oggi a fronte di questa emergenza sanitaria ed economica, dove è più che mai necessario sforzarci tutti, pur nella diversità dei ruoli, di tenere unita la comunità. Nessuno ne uscirà da solo, lo potremo fare solo insieme con comprensione, aiuto reciproco e solidarietà In primis questo compito spetta alle Istituzioni pubbliche.”