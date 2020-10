Lega Cervia contro il Dpcm di Conte del 24 ottobre

I Consiglieri comunali della Lega Enea Puntiroli, Daniela Monti, Stefano Versari e Gianluca Salomoni hanno presentato un documento che contesta l’ultimo Dpcm del Governo e chiede al Sindaco e alla Giunta di Cervia di farsi portavoce – insieme a Stefano Bonaccini – “in ogni sede competente affinché vengano apportati correttivi alle disposizioni del D.P.C.M. in oggetto, chiedendo che: 1) venga potenziata la didattica, anche negli istituti, rinvenendo nuove aule ed assumendo ulteriori docenti in modo da diminuire il numero di studenti per classe; 2) vengano stanziati i fondi necessari per nuove assunzioni di medici ed infermieri presso gli ospedali, potenziandone l’organico al fine di permettere a tutti gli operatori sanitari di lavorare con turni di 8 ore, rispettando i riposi di legge; 3) venga previsto l’orario di chiusura per i ristoranti alle ore 24.00, con il solo servizio al tavolo; per i bar sia disposta la chiusura alle ore 20.00, ad eccezione degli esercizi che possono garantire il servizio al tavolo che potranno chiudere anch’essi alle ore 24.00. 5) sia immediatamente rimossa la chiusura di palestre, piscine, centri sportivi, cinema, teatri etc., prevedendola unicamente per quegli esercizi, locali o altro, che si rendano inadempienti rispetto ai protocolli di sicurezza; 6) venga potenziato il trasporto pubblico, anche con mezzi privati, al fine di sopperire alle carenze che quotidianamente si manifestano e che non permettono di effettuare, in sicurezza, il trasporto degli studenti e degli altri utilizzatori.”