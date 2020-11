Marco Maiolini: le edicole di Ravenna stampino e rilascino certificati anagrafici come già si fa in altre città italiane

Anche le edicole di Ravenna devono avere l’opportunità di stampare e rilasciare certificati anagrafici così come già si fa in altre città italiane. Lo sostiene il consigliere comunale del Gruppo Misto Marco Maiolini che ha presentato una mozione da discutere in Consiglio comunale dove si chiede di “verificare, anche sulla base dei protocolli d’intesa stipulati dall’ANCI, la possibilità di attivare all’interno della rete delle nostre edicole, attraverso accordi e convenzioni, l’accesso a servizi comunali, come il rilascio di certificati anagrafici. In questo modo si potranno ampliare le modalità di accesso dei cittadini ai servizi della pubblica amministrazione e al tempo stesso sostenere, con un arricchimento della gamma, l’offerta complessiva delle edicole.Questa opportunità è stata resa possibile a livello regionale grazie alla nostra consigliera Silvia Piccinini che, lo scorso 27 ottobre in Assemblea legislativa, ha fatto approvare un ordine del giorno collegato al progetto di legge sugli aiuti a sistema delle edicole dell’Emilia-Romagna, che va ad integrare il cosiddetto “Bonus edicole” nazionale.”

LA MOZIONE: “AMPLIAMENTO ATTIVITÁ PER LE EDICOLE”

Premesso che in diverse città nella Regione, quali Modena o Cesena, come nel resto del Paese, a partire da Torino o Roma, sono stati recentemente attivati servizi di rilascio di certificati d’anagrafe e di Stato civile presso edicole sulla base di convenzioni con i Comuni, con l’obiettivo di ampliare sia le modalità di accesso dei cittadini ai servizi della pubblica amministrazione sia di sostenere, con un arricchimento della gamma, l’offerta complessiva delle edicole; questo settore, che ha svolto e svolge una funzione fondamentale nel presidio del territorio e nell’accesso all’informazione ed alla sua pluralità affronta da tempo una crisi profonda in considerazione delle profonde trasformazioni nel campo dell’editoria di giornali e riviste: crisi fortemente accentuata dagli esiti economici e dalle limitazioni derivanti dalla pandemia da Covid-19; la rarefazione del tessuto di vendita di giornali e riviste costituita dalle edicole rappresenta un oggettivo impoverimento del territorio e per le comunità locali, in particolare nelle località di più ridotta dimensione demografica, collocate in aree disagiate, o nelle aree periferiche.

Considerato che l’ampliamento della gamma dei servizi accessibili tramite le edicole può costituire un’importante opportunità per accrescere e rendere più agevoli le modalità di accesso ai servizi della pubblica amministrazione, come nel caso del rilascio dei certificati comunali sulla base di convenzioni con gli Enti Locali; si sono negli anni sviluppati anche importanti condizioni di cornice con l’obiettivo di contribuire alla regolazione ed alla strutturazione delle relazioni fra pubbliche amministrazioni, Gestori di servizi pubblici (quali, a titolo di esempio i gestori dei servizi di trasporto pubblico locale); rientrano in questo quadro la convenzione fra Anci e FIEG e fra Anci e Organizzazioni sindacali dei rivenditori di giornali e riviste del 2017 e del 2018 per rendere le edicole dei veri e propri “centri di servizio al cittadino” ampliando le categorie di beni e servizi offerti a residenti e turisti.

Dato atto che l’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna ha approvato il 27 ottobre 2020, unitamente alla legge regionale recante Interventi urgenti a favore dei gestori di edicole, l’ordine del giorno n. 1601/2 per: prendere in esame, anche nell’ambito della manovra di bilancio di previsione 2021-2023 e dei provvedimenti collegati, l’adozione di misure per favorire la presenza e la diffusione della rete delle edicole come punti di accesso ai servizi della pubblica amministrazione, sostenendo le iniziative previste dai protocolli fra Anci e Fieg e fra Anci e Organizzazioni sindacali dei rivenditori di giornali e riviste, promuovendone l’effettiva applicazione nei Comuni e l’estensione ad altre tipologie di servizi ed Enti, valutando anche la possibilità di ricorrere a questa opportunità per attività della Regione; sollecitare nelle competenti sedi di confronto interistituzionale il perfezionamento del processo per l’adozione nella Conferenza Unificata dell’Intesa prevista dal Decreto Legge n 170 del 2001 al comma 4 dell’articolo 4-bis – introdotto dal Decreto Legislativo n. 50 del 2017 all’articolo 64-bis, comma 2, al fine della definizione di criteri omogenei per “la rimozione degli ostacoli che limitano la possibilità, per i punti vendita esclusivi, di ampliare le categorie merceologiche e i servizi offerti al pubblico, nonché la possibilità di svolgere l’intermediazione di servizi a valore aggiunto a favore delle amministrazioni territoriali, delle aziende sanitarie locali, delle aziende di trasporto pubblico e delle aziende di promozione turistica” (la mozione) impegna la Giunta comunale a verificare, anche sulla base dei protocolli d’intesa stipulati dall’ANCI, la possibilità di attivare la rete delle edicole collocate nel territorio comunale, attraverso accordi e convenzioni, per l’accesso a servizi comunali come il rilascio di certificati anagrafici, ampliando le modalità di accesso dei cittadini ai servizi della pubblica amministrazione e sostenendo, con un arricchimento della gamma, l’offerta complessiva delle edicole.