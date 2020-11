Ancisi (LpRa) presenta question time al sindaco di Ravenna: perché il vaccino antinfluenzale è introvabile?

Alvaro Ancisi di Lista per Ravenna presenta un question time al Sindaco de Pascale in quanto riceve “continue segnalazioni che dimostrano come, arrivati ormai a novembre, la vaccinazione antinfluenzale sia diventata un miraggio. L’ultima, pervenutaci ieri per conto di un’anziana di 87 anni, è che il suo medico di base ha finito la scorta del vaccino, non si sa quando nuovamente disponibile, certamente non prima di fine novembre. Abbiamo ricevuto la stessa risposta da altri medici di base.”

“Non ce n’è neppure, al costo base di 14 euro, nelle farmacie, dove non è mai arrivato, essendovi disponibile solo il vaccino anti-pneumococcico contro la polmonite. Com’è stata possibile tanta disorganizzazione? Per quali cause, giustificabili o no? Come si intende porvi rimedio e con quale tempistica affidabile? Poniamo queste domande al sindaco di Ravenna, quale presidente della Conferenza territoriale socio-sanitaria, organo di indirizzo politico-amministrativo dell’AUSL Romagna” conclude Ancisi, che chiede una risposta veloce da parte del Sindaco anche se il prossimo Consiglio comunale è convocato solo al 17 novembre.