Dimissioni di Cellini, la Lega di Cervia precisa: nessun retroscena politico, solo ragioni personali

“Nessun terremoto in casa Lega a Cervia. Le dimissioni di Dino Cellini dal ruolo di consigliere e dall’incarico di capogruppo, già ampiamente preannunciate ai colleghi e alla segreteria della Lega Romagna, riguardano motivazioni personali, collegate anche ai difficili momenti determinati dall’emergenza sanitaria. Con grande onestà intellettuale, l’amico Cellini ha riconosciuto di non riuscire a svolgere le due attività, quella imprenditoriale e quella amministrativa, in contemporanea e con l’impegno necessario ad entrambi. Risulta quindi sorprendente che ci sia chi vuole mestare nel torbido, con il solito intento sensazionalistico. Ringraziamo Cellini per l’impegno profuso fino ad oggi e per i preziosi consigli che non ci farà mancare in futuro”. Così i Consiglieri comunali del Gruppo Lega Dino Cellini (ora ex), Enea Puntiroli, Daniela Monti, Stefano Versari, Gianluca Salomoni.