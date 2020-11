Lista per Ravenna: il Porto affonda in un mare di chiacchiere, bisogna investire sulla competitività

Lista per Ravenna con il suo responsabile per il Porto, l’Ing. Maurizio Marendon, contesta radicalmente la narrazione sul progetto Hub Portuale Ravenna del Sindaco di Ravenna e dell’Autorità Portuale che definisce trionfalistica e fuori luogo. Per Marendon lo slogan depascaliano “le cose qui si fanno” dovrebbe diventare “le cose qui si faranno forse”.

“Quello che indigna è avere già impegnato ulteriori decine di milioni per progettare una futuribile opera mostro: approfondire il porto a -14,5 metri per costruire un nuovo terminal container atto a farvi entrare, con le “grandi navi” da 400 metri, 500 mila container (intesi come TEU) l’anno. – scrive Marendon in una nota – L’Autorità portuale dichiarò il 9 dicembre 2012: “Le navi container da 400 metri qui, per la conformazione del nostro porto, non arriveranno. Abbiamo fatto delle simulazioni e al massimo possono arrivare quelle di 300-330 metri”. E il comandante del Porto, il 19 ottobre 2012: “Il dragaggio potrà aumentare il pescaggio, ma le imbarcazioni non potranno mai superare i limiti oggettivi di questo porto”: cioè di uno stretto canale, da cui le “grandi navi” non possono certo uscire in retromarcia. Circa poi il mezzo milione di container preannunciato, vale niente ricordare che, quando la Sapir partorì la mitica società pubblica privata TCR (Terminal Container Ravenna), l’obiettivo era di raggiungere i 300 mila, mentre a 15 anni di distanza si veleggia tuttora più o meno sui 200 mila?”

“Ma la vergogna è soprattutto che, in questo periodo tremendo per l’economia mondiale, tragico per le aziende del porto di Ravenna ormai alla canna del gas, non si fa nulla per farvi fronte. Molte navi non vengono più a Ravenna e non ritorneranno se i centri di costo del porto non diventeranno competitivi per le imprese armatoriali rispetto ai porti concorrenti. Ma per questo nemmeno un soldo. Intanto, proiettando i dati dei primi nove mesi sull’intero anno, saranno 198.241 i container trattati dal porto di Ravenna nel 2020, abissalmente distanti dai 500 mila su cui si stanno buttando a mare capitali di soldi, molto meglio spendibili per superare la crisi attuale” conclude Maurizio Marendon di Lista per Ravenna.