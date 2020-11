Ripetuti episodi criminosi a Faenza, Bertozzi (FdI) chiede convocazione urgente della Commissione 5

Stefano Bertozzi, capogruppo Fratelli d’Italia, è intervenuto sul ripetersi di episodi criminosi nel Comune di Faenza: “Sono preoccupanti per dimensione e metodicità e mi hanno spinto a richiedere la convocazione urgente della Commissione 5 – competente in materia di sicurezza – perché credo che sia indispensabile intervenire per attivare, in chiave politico istituzionale, adeguate misure volte al contenimento del fenomeno, in una situazione resa già estremamente difficile dalle misure restrittive legate alla pandemia in corso.

La campagna elettorale è finita, siamo stati accusati di presentare Faenza come Beirut, non era nostra intenzione farlo allora né tantomeno oggi, è però indispensabile intervenire per risolvere una situazione evidente, grave, preoccupante e destabilizzante per la nostra città.

Occorre coinvolgere le forze di polizia sia locali che nazionali chiedendo uno sforzo congiunto e coordinato dal quale l’Amministrazione Comunale non può sentirsi esclusa”.