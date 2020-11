Logo 2021 sulle maglie del Ravenna Fc: il Pri “plaude alla decisione”

Il Pri “plaude alla decisione del Ravenna Fc di esibire in questa stagione sulla propria maglia l’effigie stilizzata di Dante Alighieri in occasione del 700esimo anniversario dalla morte del Sommo Poeta, così come il gruppo consiliare dell’Edera aveva proposto in un’interrogazione a firma della capogruppo Chiara Francesconi lo scorso anno”.

“La città deve mettere in campo tutte le forze migliori per mettere in vetrina le sue eccellenze e le peculiarità del territorio, e in questo sono rilevanti le realtà sportive, con la loro indubbia capacità attrattiva e comunicativa – sottolineano Francesconi e il segretario comunale del Pri, Stefano Ravaglia -: si tratta di un giusto riconoscimento allo sport come ambasciatore culturale della città: un gran bel modo di fare squadra”.